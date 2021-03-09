Бросался на прохожих со стамеской: неадекватного волгоградца перевели в областную психбольницу

Фото: ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больницы № 2»

46-летний психически больной житель Волгограда, бросавшийся 7 марта на жителей Тракторозаводского района со стамеской и ранивший 53-летнюю женщину, сейчас находится в ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больницы № 2». Его перевели из медучреждения Волжского, куда отвезли сразу после задержания.

- Мужчина в стационаре, где получает необходимую медицинскую помощь. Лечение пациента продолжится до получения медицинским учреждением постановления суда, которое определит место его дальнейшего пребывания и характер лечения, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Полицейские еще не возбудили уголовное дело.

- В настоящий момент проводится проверка. По результатам судебно-медицинской экспертизы - тяжести причиненного вреда здоровью женщине - будет принято процессуальное решение и квалификации действий по УК РФ, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Добавим, что мужчина ранил волгоградку, ударив ее по рукам и голове. Ее госпитализировали, затем отпустили на амбулаторное лечение. Сразу после этого обезумевший волгоградец стал бросаться на других прохожих, пока его не остановил спешивший на работу старший сержант ППС. Он смог нагнать агрессора на соседней улице. Благодаря очевидцу, у которого с собой был газовый баллон, полицейский ослепил неадеквата и надел на него наручники.