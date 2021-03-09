Волгоградец ради подарка знакомой на 8 марта ограбил магазин

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Где взять деньги на подарок к 8 марта? Один волгоградец решил, что лучше их не заработать, а похитить. 4 марта в Центральном районе Волгограда мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в магазин и стал угрожать женщине-продавцу расправой. Он требовал отдать ему деньги из кассы. Испугавшись, женщина позволила ему забрать 12 тысяч рублей. После этого грабитель скрылся, а продавец обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый волгоградец, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Мужчина сознался в ограблении и рассказал, что его натолкнуло на это. Оказывается, в тот день он употреблял алкогольные напитки и потом решил поздравить свою знакомую с наступающим 8 марта. Только денег у него не было. Тогда он и пошел грабить магазин с промтоварами. Получив деньги, на следующий день он купил продукты, алкоголь и цветы. Но вручить подарки не успел. Его задержали.

Следователи возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Ему грозит до семи лет тюрьмы.