Снег, ветер, морозы: прогноз погоды в Волгограде и области 10 марта

В Волгоград и область никак не придет теплая весна: начало марта больше похоже на начало зимы – то метель, то мороз, то сильный ветер не дают насладиться погодой. Как сообщили «КП-Волгоград» в волгоградском ЦГМС, 10 марта тепла ждать не стоит. В некоторых районах региона ожидаются снегопады, преимущественно ночью. Днем без осадков. А еще рано убирать пуховики – холода не отступают.

- Температура воздуха в области ночью -9...-14º, местами до -19º, в отдельных южных районах до -4º. Днем -7...-12º, местами до -2º. В Волгограде температура воздуха ночью -8...-10º; днем -4...-6º, - рассказали синоптики.

Зимне-весенний переход запомнится волгоградцам не только метелями, но и сильными ветрами. Пока что он очень холодный, северо-западный и северный. Завтра порывы достигнут в среднем 7-12, а местами даже 18 метров в секунду.