Потерялся волжанин без фаланги пальца на правой руке

Фото УМВД Волжского.

В отдел полиции Волжского пришла местная 56-летняя жительница и заявила, что у нее пропал родственник. Если точнее – пропал родной брат ее мужа. Зовут его Александр Викторович Богданов (19 мая 1968 года рождения). Как пояснила женщина, они потеряли связь с родственником еще год назад, а когда попытались разыскать его, не смогли. В последний раз, как пояснила волжанка, они виделись еще 29 февраля 2020 года. Но уверяет, что у мужчины был при себе паспорт гражданина РФ, военный билет на имя Богданова А.В., и мобильный телефон.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 50-55 лет, рост 178 сантиметров., худощавого телосложения, волосы светлые, волнистые, глаза голубые.

В день пропажи был одет: сверху черное кожаное пальто, под ним серый свитер, на ногах – черные ботинки, на голове черная вязаная шапка.

Особые приметы: на указательном пальце правой руки у мужчины отсутствует фаланга.

- Если вам что-либо известно о том, где может находиться мужчина, просьба сообщить по телефонам: 8-995-418-46-01; 8 (8443) 34-27-62; 8(8443) 41-56-56 или 02, - обращаются к неравнодушным в УМВД России по городу Волжскому.