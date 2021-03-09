За сутки одна женщина и пятеро мужчин скончались в Волгоградской области от коронавируса

За все время пандемии от коронавируса умер 831 волгоградец Фото: Екатерина СИМОХИНА

С каждым днем в Волгоградской области растет число жертв коронавируса. Пандемия унесла жизни 831 человека. Только за девять дней весны скончались уже 57 человек. 9 марта подтвердились 5 смертей от осложнений, которые вызвал COVID-19 и двусторонняя пневмония, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Погибли четверо мужчин и одна женщина. У них были хронические заболевания сердца, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и органов дыхания.

Двое жителей Волгограда обратились за медпомощью спустя несколько дней после заболевания. И если 57-летний мужчина попал в больницу после посещения поликлиники, то 65-летний пенсионер вызвал на дом скорую. Однако в госпиталях их состояние только ухудшалось. 67-летний житель Алексеевского района попал в больницу с подозрением на хирургическую патологию. Однако у него выявили двустороннюю пневмонию, из-за чего пациента перевели в ковидный стационар. Еще один мужчина из Алексеевского района две недели занимался дома самолечением, после чего все же направился к терапевту. 62-летнего пациента направили в инфекционную больницу.

Лечилась самостоятельно 6 дней 56-летняя жительница Городищенского района. Затем она пошла в поликлинику. После обследования ее направили в местную ЦРБ. Но победить коронавирус не удалось и при помощи медиков.