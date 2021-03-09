Чемпион мира записал видео в поддержку мальчика из Волгограда, потерявшего в аварии ноги и руку

Фото с личной странички Алексея Талая.

Паралимпиец, чемпион мира и Европы беларус Алексей Талай записал для волгоградского мальчишки Владика Синилкина видео со словами поддержки. Спортсмен и бизнесмен тоже в молодости потерял обе руки и обе ноги – подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Но Алексей не пал духом и смог добиться просто невиданных высот. Он даже установил несколько мировых рекоров по плаванию. Когда он узнал о трагическом ДТП и о Владике, он решил, что просто должен вдохнуть силы и веру в мальчишку.

«Я знаю, ты сейчас переживаешь тяжелые времен. Но главное – мы выжили, и ты, и я. Боль стихнет, наступят другие времена. Сегодня совершенно другие технологии и возможности, тебе сделают замечательные протезы. Поддерживай своих маму и папу, старайся, и ты обязательно добьешься очень многого. Посмотри, я тоже потерял руки и ногм, но я сейчас чемпион мира и Европы, у меня, вот видишь, даже грамота есть от самого президента Беларуси Александра Лукашенко. Действуй, верь, и Бог всегда будет с тобой», - призывает паралимпиец волгоградского мальчишку.

Влад Синилкин, напомним, оказался в числе пострадавших в аварии с пассажирским автобусом, который направлялся из Москвы в Волгоград 25 декабря 2020 года. Мальчишка потерял в ДТП обе ноги и руку. Ему сделали уже ряд сложнейших операций, но пока он все еще в больнице (уже 2 с половиной месяца).

СПРАВКА «КП»

Алексей Талай – паралимпиец, чемпион мира и Европы. На соревнованиях по триатлону среди любителей и профессионалов IronStar в Сочи он смог преодолеть дистанцию 750 метров в открытом море. В 2018 году он побил рекорд Европы на чемпионате по плаванию среди людей с ограниченными возможностями в Италии. А в 2020-м на открытом чемпионате Республики Беларусь по параплаванию установил еще один мировой рекорд - брассом на дистанции в 50 метров (1 минута 23 секунды).