Праздники удались: утром 9 марта в Волгограде полицейские задержали пьяного водителя маршрутки

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утро для водителя маршрутки №41 в начале рабочей недели не задалось. Но винить он должен себя сам за бурно проведенные выходные. Примерно в 6.40 сегодня, 9 марта, инспекторы ГИБДД остановили в Советском районе Волгограда маршрутное такси. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, состояние водителя вызвало подозрения у полицейских. От 59-летнего мужчины исходил запах алкоголя. При этом в салоне микроавтобуса были пассажиры. Маршрутчику предложили пройти освидетельствование, результаты которого подтвердили факт алкогольного опьянения.

Водителя отстранили от вождения автомобиля и составили на него административный протокол. Материалы полицейские направят в суд. Маршрутчику грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управлять автотранспортом на срок от полутора до двух лет. Также началось административное расследование, по результатам которого дадут юридическую оценку автопредприятию, сотрудники которого дали разрешение на выход на линию пьяного водителя.

В пресс-службе регионального Главка МВД добавили, что за прошедшие праздничные дни наряды ДПС выявили более 60 водителей, которые сели за руль пьяными или отказались от медосвидетельствования.