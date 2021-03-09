Под Волгоградом восьмиклассники напали на приятеля с электрошокером из-за вейпа

Накануне, 8 марта, в отдел полиции Светлоярского района Волгоградской области обратилась 35-летняя женщина: на ее 14-летнего сына напали в подъезде их же дома. Мальчика не просто избили и обокрали – к нему применили электрошокер. Причем школьник хорошо знал нападавших: это были не матерые преступники, а одноклассники потерпевшего 14 и 16 лет. Беспредел ребята устроили ради вейпа.

- Подозреваемые знали о том, что у одноклассника имеется приспособление для употребления курительной смеси. Проследовав за ним в подъезд дома, они избили его, а затем, ударив электрошокером в руку, похитили вэйп, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Школьники признались полицейским во всем. Каждому грозит уголовное дело – вопрос о его возбуждении решают стражи порядка. Старший находится под подпиской о невыезде.