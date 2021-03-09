Под Волгоградом в пожаре погиб 84-летний пенсионер

За минувшие сутки спасатели Волгоградской области тушили десяток серьезных пожаров. В одном из ЧП погиб пожилой мужчина, его тело нашли в сгоревшем доме.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, трагедия произошла около двух часов ночи 9 марта в Урюпинском районе, а именно в хуторе Петровский. На улице Речной загорелся жилой деревянный дом, огонь охватил около восьмидесяти квадратных метров.

- Пожарные расчеты 23-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.47 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - добавили в ведомстве.

Известно, что погибшему было 84 года. Он не успел выбраться на улицу, так как в момент возгорания крепко спал. Выясняются все обстоятельства трагедии. Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности, в случае происшествия необходимо позвонить на номер «101».