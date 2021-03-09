Волгоградский «Ротор» улетел тренироваться в Подмосковье

Фото: СК "Ротор"

После матча с «Химками» в 21-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» получил пару выходных. 9 марта они завершились. И команда утром взяла курс на Подмосковье. К очередному матчу сине-голубые не будут тренироваться в Волгограде. В городе только одно поле с подогревом – на «Волгоград Арене». А стадион предназначен исключительно для официальных игр. Зимой поле пережило реновацию. Но Александру Хацкевичу состояние газона пока не нравится, о чем он заявил после матча с «Химками».

- Могу сказать, что на сегодняшний момент поле в неудовлетворительном состоянии, - заявил главный тренер «Ротора» на послематчевой пресс-конференции.

За неимением полей для работы в холодное время года со вторника подопечные Александра Хацкевича будут заниматься в подмосковном Кратово на базе «Сатурн». Там и пройдет подготовка к игре 22-го тура РПЛ с «Уралом», которая состоится в Екатеринбурге 13 марта в 12.00.

Тем временем, РПЛ объявила расписание игр с 24-го по 30-й туры. Ранее лига утвердила точный календарь матчей до 23-го тура включительно. Так что болельщики могут планировать походы на футбол до конца сезона. Сразу 3 встречи кряду у волгоградцев будут с московскими командами. В 24-м туре «Ротор» 3 апреля на своем стадионе примет «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 14.00. 12 апреля сине-голубые сыграют на выезде с ЦСКА. А 17 апреля волгоградцы дома встретятся с «Динамо» в 16.30. В 27-м туре «Ротор» отправится в гости к «Зениту». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 апреля. Заключительная домашняя игра в сезоне у подопечных Александра Хацкевича пройдет 1 мая в 14.00. На «Волгоград Арену» приедет «Ахмат». И останутся у сине-голубых 2 гостевые дуэли: 7 мая с «Сочи» и 16 мая с «Рубином».