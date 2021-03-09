Машина, где нашли тела двух волгоградских школьников, принадлежит матери погибшего

Тела мальчишек нашли утром 9 марта в машине, запертой в гараже. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи СУ СК по Волгоградской области выяснили, что машина, в которой нашли тела двух 16-летних подростков на севере Волгограда, принадлежит матери одного из погибших. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном следственном управлении.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта в Тракторозаводском районе Волгограда. Погибли два подростка. Их тела нашли утром 9 марта.

- Как рассказала следователям мать погибшего школьника, ее сын вместе с другом решили отогнать ее машину в гараж. Загнали, посе чего закрыли ворота бокса и снова сели в салон авто, - приводят слова волгоградки в СУ СК по региону.

Что произошло дальше, и от чего скончались мальчишки, теперь выясняют следователи. Тела подростков отправили в судмедэкспертизу, которая и установит причину смерти. Следователи проводят пока доследственную проверку.