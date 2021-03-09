В Волгограде машина сбила 5-летнего ребенка: мальчик в больнице

ДТП в Краснооктябрьском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Под колесами автомобиля в Волгограде оказался 5-летний ребенок. Происшествие произошло вечером 8 марта в Краснооктябрьском районе. В 20.25 на улице Таращанцев мальчик переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора вместе с родителями. Однако перед пешеходами не притормозил 26-летний водитель «Renault Duster», который поворачивал налево с Таращанцев на Титова. Кроссовер сбил маленького мальчика. Ребенка на скорой помощи увезли в больницу.

Прошлой ночью наехал автомобиль на пешехода и в Дзержинском районе. Во дворе дома №17 по улице Саульской 23-летний водитель за рулем «Kia Optima» сбил 31-летнего мужчину. Он стоял на проезжей части. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пешеход получил травму, но от госпитализации отказался.