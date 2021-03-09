На севере Волгограда в машине нашли тела двух подростков

Трагедия произошла в Тракторозаводском районе Волгограда в ночь на 9 марта: в машине обнаружили тела двух школьников. Само транспортное средство находилось в металлическом гараже. Пока точно неясно, что стало причиной их гибели. Рассматриваются разные версии, одна из них – отравление выхлопными газами. Предположительно, смерть не носит насильственного характера, но точные причины скажут лишь после экспертизы.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели детей, что они делали в столь поздний час вне дома и кому принадлежит машина. Пока известно, что оба погибших проживали в северной части города.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии, по результатам будет принято процессуальное решение.