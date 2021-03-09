Работу ушедшего вице-губернатора Волгоградской области Андрея Косолапова переложили на Марченко

В администрации области продолжаются рокировки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В администрации Волгоградской области рокировки не прекращаются уже третий месяц. Сегодня дело дошло до заместителя главы региона: Андрей Косолапов подал в отставку. В администрации области говорят, ушел по собственному желанию. И Бочаров подписал его заявление об уходе. Сегодня, 9 марта, стало известно, что за деятельность комитета ЖКХ и Госжилнадзора, которые курировал Андрей Косолапов, теперь будет отвечать Владимир Марченко. А за деятельностью облкомприроды теперь будет следить заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Напомним, Марченко уже курирует достаточно большую сферу: в его ведении находятся комитеты строительства, транспорта и дорожного хозяйства, архитектуры и градостроительства, а также инспекция госстройнадзора.

Андрей Косолапов проработал в администрации Волгоградской области полтора года – с октября 2019-го по сей день. До этого он долгие годы был председателем Волгоградской гордумы.