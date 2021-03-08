Кто, если не он: Седрик Гогуа стал лучшим игроком «Ротора» в матче с «Химками»

Гогуа даже мог забить в игре с подмосковной командой Фото: Екатерина СИМОХИНА

По завершению матча 21-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Химками» волгоградский клуб организовал традиционный опрос болельщиков. У поклонников сине-голубых спросили: Кого они считают лучшим игроком команды прошедшей встречи? Почти без конкуренции это звание выиграл защитник Седрик Гогуа, которого фаны волгоградцев чаще других футболистов отмечают по ходу сезона. В опросе болельщиков в аккаунтах «Ротора» в социальных сетях Гогуа набрал 44% голосов.

В матче с «Химками» африканский защитник принял участие в 14 единоборствах, выиграл из которых 71%. Также он нанес удар 1 удар по воротам, совершил 3 фола и получил желтую карточку.

Второе место в опросе болельщиков занял Илья Жигулев, у которого 26% голосов. Третьим стал Дмитрий Шомко. За него отдали свои голоса 13% поклонников сине-голубых.

Напомним, «Ротор» и «Химки» сыграли вничью со счетом 0:0.