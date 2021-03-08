Из-за природы волгоградцев ожидают перебои телевещания

Ежедневно по всей Волгоградской области могут быть проблемы с телевещанием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Волгоградской области в ближайшие несколько дней при просмотре телевизора могут столкнуться с перебоями вещания. И к ним нужно быть готовым. Дело не в поломках оборудования. А в силе звезды по имени Солнце. Как рассказали «КП-Волгоград» в волгоградском филиале «Российской телевизионной и радиовещательной сети», кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями возможны с 8 по 14 марта во всех населенных пунктах региона. Перебои будут с 12.02 до 13.05 у программ РТРС-1 и РТРС-2. А их причиной станет интерференция.

Это природное явление случается 2 раза в год в период весеннего и осеннего равноденствия. Солнце пересекает небесный экватор, рядом с которыми находятся спутники связи, и производит зашумление радиосигнала. Из-за этого и могут случаться помехи у телевизоров. Во время интерференции на волгоградских станциях специалисты также профилактические и другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.