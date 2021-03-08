Дождь со снегом и ураган: какая погода будет в начале рабочей недели в Волгограде

9 марта будет снег с дождем и ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима не спешит уходить из Волгоградской области. Холодная для марта погода сохраняется из-за атлантического циклона, который накрыл всю Европейскую часть страны. В начале новой рабочей недели, 9 марта, в Волгограде и области будет переменная облачность. Ожидаются осадки от больших до умеренных, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Будет снег и снег с дождем. Продолжает дуть со страшной скоростью ветер до 15-20 м/с. Ближайшей ночью он изменит направление с юго-западного на северо-западное. В ночные часы также продолжают крепчать морозы.

В Волгоградской области в ночь с понедельника на вторник температура воздуха будет от -1 до -6, местами при прояснении подморозит до 11 градусов. Завтра днем от 0 до -5. В южных районах потеплеет до +3. В Волгограде ночью температура составит 1-3 градуса мороза. Во вторник днем – от 0 до +2.