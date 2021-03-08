От коронавируса скончался 35-летний волгоградец

За сутки в Волгоградской области скончались четыре женщины и трое мужчин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области число жертв коронавируса ежедневно растет. За всю пандемию скончались уже 826 волгоградцев. 8 марта подтвердились 7 смертей от осложнений, которые вызвал COVID-19. Скончались 4 женщины и трое мужчин, самому молодому их которых было всего 35 лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. У всех погибших были различные хронические заболевания.

35-летний волгоградец обратился за медпомощью спустя 5 дней после самолечения. Мужчину госпитализировали, но спасти в госпитале его не удалось. У него были хронические вирусные заболевания. Через несколько дней после первых признаков недомогания пошли в поликлинику двое жителей Фролово, которым было 64 и 68 лет. После обследований их направили в больницы. 4 дня 79-летнюю жительницу Фролово лечили родственники. Но лучше ей не становилось, тогда ей вызвали скорую помощь. Пациентку привезли в ЦРБ, но время было уже упущено.

Две пенсионерки из Урюпинска и Михайловки 71 и 76 лет обратились за медпомощью на пятый день болезни. Их положили в ковидные стационары. Спустя 3 дня самолечения скорая помощь забрала в больницу 58-летнюю жительницу Новоаннинского района. Но спасти ее не удалось.

Пациенты скончались, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в условиях реанимации.