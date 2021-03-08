В аэропорту Волгограда парень пытался улететь Москву в халате и с обогревателем

На рейсе Волгоград - Москва был необычный пассажир Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ради лайков в социальных сетях или на спор? Неизвестно, что натолкнуло молодого человека на незаурядный поступок в Международном аэропорту Волгограда. Парень стоял в очереди к стойке регистрации на самолет в Москву. И все бы ничего. Но пассажир был одет в домашний халат, а из багажа у него – пакет и обогреватель. Конечно, на молодого человека обратили внимание все, кто был в этот момент в волгоградском аэропорту. Его фотография появилась в социальных сетях.

Фото: аккаунт volgograd_news_34 в Инстаграм

Неизвестно, удалось ли пассажиру отправиться в путь рейсом, на который он купил билет. Вообще-то в такой одежде летать не запрещается. Все-таки не голым же был пассажир. А вот обогреватель вряд ли ему разрешили взять с собой в ручную кладь. Наверняка, парня попросили сдать его в багаж.

- По габаритам вряд ли такой обогреватель войдет в калибратор авиакомпаний, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.