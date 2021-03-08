В Волгоградской области за 133 тысячи рублей продали старый дебаркадер

За старый дебаркадер в Калаче-на-Дону на торгах выложили 133 тысячи рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области на аукционе продали старый дебаркадер, который стоит в Калаче-на-Дону. Плавучая пристань, которая была госимуществом, находится в плачевном полуразрушенном состоянии. Ее неоднократно хотели приватизировать. Территориальному управлению Росимущества по региону удалось это сделать только в начале марта. В торгах приняли участие 5 человек. Продажа проводилась без объявления цены, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы на сайте Росимущества. Покупателем стал Анатолий Фурукин, который предложил за грузопассажирский дебаркадер 133 тысяч рублей. При этом минимальное предложение на торгах было в 22 875 рублей. Пока неизвестно, что с объектом собирается делать его новый обладатель.

Отметим, «Дебаркадер-529» построили в 1961 году в городе Свирск. Его длина составляет 35,4 метра, ширина – 10 метров. Он обладает грузоподъемность в 30 тонн и может вместить до 124 пассажиров. При этом, дебаркадер очень давно не используется из-за плохого состояния. Плавучая пристань была зарегистрирована в ФБУ «Администрация «Волго-Дон».