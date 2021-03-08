В ЦПКиО пройдет серия выставок о городах-побратимах Волгограда

В Волгограде расскажут обо всех городах-побратимах Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Центральном парке культуры и отдыха с 10 марта начнется серия выставок о городах-побратимах Волгограда. Экспозиции появилась рядом со входом в парк. На стендах рассказывается об истории городов, достопримечательностях и особенностях. Там же есть QR-коды, при помощи которых изображения экспозиции можно будет смотреть на своем смартфоне. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, первая выставка будет посвящена итальянскому Турину. В ЦПКиО экспозиция будет обновляться каждые 10 дней рассказами о других городах-побратимах Волгограда. Продлится выставка до 30 сентября. На отдельном стенде есть график экспозиций.

Всего у Волгограда дружеские связи существуют с 21 городом из разных стран мира.

Напомним, в ЦПКиО возобновились строительные работы. Подрядчик укладывает брусчатку, где ее еще не было. Также специалисты меняют деревья и кустарники, которые за пару лет не смогли прижиться в парке.