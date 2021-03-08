В Волгоградской области ищут водителя, который скрылся после наезда на пешехода

Полиция продолжает поиски устроившего аварию водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области полиция начала розыск водителя, который удрал с места дорожно-транспортного происшествия. Авария случилась 7 марта в 19.00 в городе Михайловка. Личность автомобилиста неизвестна, как и его машина. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, водитель ехал по улице Республиканской от улицы Обороны в сторону 2-й Краснознаменской. Напротив дома №28 по Республиканской автомобиль наехал на 38-летнюю женщину и удрал в неизвестном направлении.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение, а полиция ищет нарушителя.

Отметим, за прошедшие сутки в регионе инспекторы ГИБДД выявили огромное нарушений правил дорожного движения, а именно 582. Продолжают волгоградцы садиться пьяными за руль. Накануне были задержаны 22 нетрезвых водителя.