Волгоградцам рассказали, как не отравиться от блинов на Масленицу

Масленичная неделя началась Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году празднование Международного женского дня 8 марта совпало с началом масленичной недели. Главный атрибут Масленицы – это блины. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказали, что во время сытных застолий нужно избегать пищевых отравлений. Для этого надо покупать качественные и безопасные продукты, а также не переедать. В магазинах стоит внимательно изучить маркировку, срок годности, состав продуктов, температуру хранения и по возможности запах и внешний вид продукта. Основными ингредиентами для приготовления блюд в Масленицу являются молоко, сыр, сливочное масло, мука и яйца.

При покупке молоко нужно обращать внимание на состав, условия хранения и срок годности также упаковка должна быть целостной. Если вы решили купить сырое молоко на рынке, то у спрашивайте у продавца разрешение ветеринарно-санитарной лаборатории, а перед употреблением продукт надо обязательно прокипятить его, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре. Для сливочного масла важное условие – в нем не должно быть растительных жиров.

У качественной муки приятный и немного сладковатый вкус. Из такой и получаются вкусные блинчики. Покупая муку, обращайте внимание на ее сорт. Самый нежный сорт муки - высший. Покупать ее лучше в бумажных пакетах, чтобы она могла «дышать» и дольше сохранять свои свойства.

Чтобы не отравиться во время поедания блинов, важно отказываться от них, если есть какие-то сомнения в качестве. Особенно это помнить при покупке в кафе. Конечно, нужно не переедать и употреблять пищу чистыми руками. Чтобы застолье не запомнилось забитым желудком, надо чередовать жирные и жареные блюда с овощами. Это поможет пищеварению.

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