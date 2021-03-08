Сгорел полностью: ночью в Урюпинске полыхал крупный развлекательный центр

Пожар начался в третьем часу ночи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

8 марта в Волгоградской области началось с крупного пожара. В Урюпинске ночью загорелся крупный развлекательный комплекс «Перекресток». Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2.31. У кирпичного здания в переулке Коммунальном горела крыша по всей площади, сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области. На ликвидацию ЧП у огнеборцев ушла вся ночь. Пламя все больше и больше разрасталось. А очевидцы пожара публиковали фото и видео зарева в социальных сетях. Ликвидировать горение расчетам 23-ей пожарно-спасательной части удалось только в 6.10. Но от «Перекрестка» остались только кирпичи.

Во время пожара никто не погиб и не пострадал. Сейчас устанавливается, по какой причине развлекательный комплекс вспыхнул среди ночи. А жители Урюпинска в Международный женский день остались без боулинга, бильярда и кафе, которые располагались под одной крышей.