Почти 2,5 тысячи волгоградцев сдали антиковидную плазму

С начала пандемии почти 2,5 тысячи жителей Волгоградской области, переболевшие новой коронвирусной инфекцией, сдали кровь. Врачи изготовили 645 литров антиковидной плазмы, которая способна спасти жизни пациентов с тяжелой формой заболевания.

- От одного донора берут 450 мл крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы. Она переливается с учетом группы крови донора и реципиента. Срок подготовки от сбора крови до выдачи сыворотки составляет в среднем четверо суток, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Люди, которые получают антиковидную плазму, быстрее идут на поправку, чувствуют себя значительно лучше. Поэтому всегда есть потребность в донорах. Подробности можно узнать в Волгоградском областном центре крови (8442) 37-69-65, в будние ни с часа до трех).