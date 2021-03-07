За сутки от коронавируса умерли шесть волгоградцев

На 7 марта 2021 года COVID-19 унес жизни 819 пациентов Фото: Юлия Данильченко

7 марта 2021 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 6 умерших пациентах, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии COVID-19 унес жизни 819 волгоградцев. Практически у всех были хронические заболевания, а ковид вызвал серьезные поражения легких и осложнения.

Среди погибших – пять волгоградцев. Это женщины 56, 65, 73 лет и двое мужчин в возрасте 58 и 61 года. Все лечились в городских больницах. Каждый из пациентов обратился за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, но несмотря на своевременное лечение, коронавирус стремительно погубил пациентов. Последней умершей стала 80-летняя жительница Михайловки.

- Пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Жителям Волгоградской области напоминают, что нельзя заниматься самолечением, при первых симптомах следует обратиться к врачам.