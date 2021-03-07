С 9 марта волгоградцы получат скидку на пригородные и междугородние автобусы

Волгоградцы, пользующиеся транспортной картой «Волна» или бесконтактным способом оплаты, с 9 марта смогут экономить 10% на поездках в пригородных и междугородних автобусах. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Важно, что речь идет о билетах, купленных непосредственно в транспорте (а не в кассах автовокзала или автостанций), она не коснется багажа. Скидка будет считаться автоматически. Стоимость проезда должна превышать 6 рублей.

- Стоимость проезда с учетом скидки рассчитывается от полной стоимости проезда и далее округляется до целого рубля следующим образом: сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля, - добавили в ведомстве.

Список маршрутов, на которые действует скидка.

Список маршрутов, на которые действует скидка.

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