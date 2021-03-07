В Волгограде лихач на «ВАЗе» врезался в иномарку и перевернулся: водитель сбежал

6 марта в Волгоградской области произошло восемь аварий, в которых 2 человека погибли, еще 14 получили серьезные травмы. ДТП в Тракторозаводском районе города-героя с тремя пострадавшими устроил неизвестный водитель. Около шести часов вечера в субботу он ехал за рулем «ВАЗа» и зацепил «Киа Спортейдж».

- Напротив дома №88 по улице Шурухина на железнодорожном переезде водитель совершил касательное столкновение с двигающейся во встречном направлении иномаркой, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге «пятнадцатая» вылетела на обочину и перевернулась. Несмотря на сильный удар, находившийся внутри автомобилист выбрался из салона и сбежал, бросив пассажиров. В итоге в больницу попали мужчина 43 лет, 36-летняя волгоградка и ее 16-летний сын. Все они находились в «ВАЗе».

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, водитель разыскивается.