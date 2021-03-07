За сутки волгоградцы обогатили мошенников на миллион рублей

Мошенники обманули волгоградцев на миллион рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки пять волгоградцев написали заявление в полицию: их обманули мошенники. В общей сложности потерпевшие перевели аферистам более 1 миллиона рублей. У преступников много схем, самая популярная – звонки. Они представляются сотрудниками банка, пугают своих жертв тем, что с их карт происходят списания и просят персональные данные. Если успешно – получают доступ к счетам. Так, 49-летнюю волжанку запугали якобы оформленным без ее участия кредитом на полмиллиона рублей. Женщине предложили перевести деньги на «безопасный счет», что она и сделала. У 29-летней волгоградки аналогичным способом выманили 100 тысяч.

- На телефон 81-летней жительницы Краснооктябрьского района позвонил якобы сотрудник комитета финансовой безопасности и сообщил о несанкционированном списании денежных средств. В итоге волгоградка лично перечислила на несколько неизвестных счетов 400 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВЛ по Волгоградской области.

Людей предупреждают: сотрудники банка никогда не просят личных данных. Это делают только мошенники. Стоит остерегаться звонков, а в случае сомнений лично обратиться в финансовое учреждение.