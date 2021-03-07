Волгоградские полицейские подарили двум иностранкам паспорта

Полицейские вручили двум иностранкам паспорта. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В преддверии Международного женского дня волгоградские полицейские поздравили 83-летнюю Валентину Архиповну и 72-летнюю Ларису Ивановну, вручив им самые долгожданные подарки - паспорта граждан России. Дело в том, что пенсионерки недавно переехали в Волгоградскую область из стран ближнего зарубежья к своим близким. Они получили вид на жительство и ждали, когда их пригласят получить оформленные документы. Однако стражи порядка решили сделать женщинам сюрприз – сами приехали к ним домой.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, теперь же россиянкам вручили не только паспорта, но и подарили цветы, поздравили с наступающим 8 марта.

- После вручения паспортов, цветов и подарков, женщины выразили искреннюю благодарность сотрудникам полиции за внимание, неравнодушие и доброе отношение к людям, - добавили в ведомстве.