7 марта в Волгограде и области будут метель, гололед и туманы

В Волгограде и области ожидается снег. Фото: Юлия Данильченко

Неделю назад наступила весна, но не в Волгоградской области: в городе-герое и районах все еще хозяйничает зима. Утром 7 марта волгоградские дорожники особенно активно расчищают проезжие части и тротуары, ведь накануне и ночью шел приличный снегопад. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, мартовские праздники будут прохладными и снежными.

- Ночью осадки от небольших до умеренных, днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах отложение мокрого снега, ночью местами туманы, ночью и утром в отдельных районах метель, - комментируют синоптики.

В Волгограде 7 марта ожидается от 0 до -2º днем. В районах области будет немного теплее – от 3 до +2° в светлое время суток, ночью до -13º. Погоду испортит сильный ветер, порывы которого местами достигнут 12-17 метров в секунду. На прогулку лучше утепляться – зима еще не отступила.