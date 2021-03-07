В Волгограде больше месяца ищут 35-летнего мужчину

35-летний Василий Равенков из Волгограда пропал 31 января 2021 года: по словам родственников, в тот день он ушел из дома и не вернулся. На связь мужчина также не выходил. Искали у близких, друзей, но тщетно. Пришлось писать заявление в полицию. Вот уже больше месяца о Василии ничего неизвестно. Сейчас к поискам подключились и добровольцы.

Фото: Лиза Алерт.

- Основные приметы: ростом около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, коротко стрижены, глаза карие, - рассказали «КП-Волгоград» поисковики волгоградского отрада «Лиза Алерт»

В день исчезновения на Василии была черная куртка, вязаная шапка темного цвета, болоньевые штаны и полусапоги. Если вам что-либо известно возможном местонахождении Василия, необходимо сообщить информацию по номерам: 8(800) 700-54-52 или 112.