В Волгограде снегопад: на расчистку дорог вывели 66 спецмашин

Технике предстоит работать всю ночь: снег с дождем обещают до утра 7 марта. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Вечером 6 марта Волгоград накрыла настоящая снежная «лавина». Такой метели волгоградцы не видели на всю прошедшую зиму. Похоже, весна решила компенсировать это упущение. На дороги Волгограда тут же вывели 66 единиц техники. К семи часам вечера они уже использовано 193 тонны песко-соляной смеси.

- Для расчистки и посыпки дорог службы задействовали 44 комбинированно-дорожные машины, а также тракторы-щетки и прочую снегоуборочную технику, - отчитываются в администрации города.

И говорят, что при необходимости количество дорожной техники увеличат. А прогноз от синоптиков не радостный: на фоне непрекращающегося снегопада (который местами идет вместе с дождем) к ночи 7 марта ожидается еще и понижение температуры воздуха до минусовых отметок. А значит, гололеда не избежать.

В мэрии напоминают, что за обработку и расчистку дворов отвечают управляющие компании и ТСЖ. А водителей в свою очередь просят беспрекословно соблюдать дистанцию на дороге и правила дорожного движения. А также просят не препятствовать работе дорожной техники.