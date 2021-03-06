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Спорт

На матче Ротор-Химки полиция задержала четырех нарушителей

Волгоградские фанаты на первой же домашней игре заработали штрафы
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградские фанаты "отличились" на первой же домашней игре.

Волгоградские фанаты "отличились" на первой же домашней игре.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На первом после зимнего перерыва матче на «Волгоград Арене» сине-голубые так и не смогли поразить ворота и порадовать болельщиков голами. Зато фанаты «отличились». Сразу четыре болельщика заработали штрафы за нарушение порядка на матче. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

- Один болельщик получил штраф за брошенный на поле шарф. Так житель Волжского решил поддержать команду. Еще двое – 18-летний парень (кстати, ранее уже судимый за мошенничество) и его 37-летний друг – прямо во время игры перелезли через ограждение и пошли по полю. Судья вынужден был остановить из-за этого матч. Обоих задержали и доставили в группу разбора. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения (судя по запаху алкоголя от них). На обоих составили административные протоколы за «нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований». Их задержали до суда, - сообщают в региональном Главке.

Еще один волгоградца выпроводили с матча и оштрафовали, так как он самовольно проник на «Волгоград Арену». Нет, билет у него был. Но так как он приехал на мачт уже выпившим, его просто не пропустили на стадион. Но это мужчину не остановило.

- Он перелез через забор со стороны плавательного бассейна и отправился на трибуну. Сотрудники полиции зафиксировали данное нарушение на камерах видеонаблюдения и забрали его с просмотра матча, - рассказывают в полиции.