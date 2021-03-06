Волгоградские четверняшки снялись в фотосессии в стиле Newborn

Фото - скрин с инстаграма волгоградского фотографа Ольги Киреевой.

Волгоградка Виктория Маркович и ее маленькие четверняшки – Дима, Рома, Кирилл и Богдан - уже стали любимцами в соцсетях, а теперь еще и моделями. Вчера, 5 марта, они снялись для первой в своей жизни фотосессии. Это была фотосьемка в стиле Newborn. Четыре все еще крохотных «человеков», как ласково их называет волгоградская многомама.

«Это был тяжелый, но очень счастливый день», - так описала свои эмоции после съемки Виктория Маркович.

Подарок новорожденным и их квадромаме сделала волгоградский фотограф Ольга Киреева.

«Самая маленькая модель в моей практике. Вес Богданчика всего 1600 граммов. И самый спящий из всех братиков», - умиляется фотограф, прикладывая свою руку к малышу, чтобы показать, что это действительно крошка с ладошку.

«На самом деле Богдашку уже не узнать, он стремительно догоняет братиков», - отметила Виктория.

«Боже, какая милота», «Это лучшая Ньюборн фотосессия что я когда либо видела», «Какие славные «кулечки», - умиляются подписчики перинатального центра №2 Волгограда, где тоже не удержались, и разместили чудесные фото малышей в своих группах в соцсетях.

Напомним, четверняшки появились на свет 15 января 2021 года. Им уже полтора месяца, но так как они родились недоношенными и очень маленькими, они до сих пор находятся под присмотром врачей в перинатальном центре. Но Виктория Маркович уже ждет - не дождется, когда сможет вернуться домой. Правда, пока в свой старый дом, так как новое жилье власти им еще не предоставили, а лишь предложили отцу семейства взять ипотеку.