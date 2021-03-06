Ей было всего 43 года: волгоградка опоздала с лечением коронавируса

Фото администрации ВО.

Уже известно, что коронавирус беспощаден не только к старикам, умирают и достаточно молодые люди. Так, сегодня, 6 марта 2021 года, в региональном оперштабе подтвердили смерть от COVID-19 43-летней жительницы Октябрьского района Волгоградской области. Говорят, у нее был целый перечень хронических заболеваний - сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также желудочно-кишечного тракта. Но ее все равно могли спасти, если бы она вовремя обратилась за медпомощью. Но она попала в больницу только на 4 сутки болезни, уже с двухсторонней пневмонией в тяжелой форме.

Так же опоздали с лечением и 52-летний мужчина из Волгограда, и 62-летняя жительница Михайловки.

Всего в сегодня смертельную статистику ковида попали семь жителей региона. Трое из них – 61-летняя волгоградка, 55-летний житель областного центра и 55-летний житель Фроловского района – обратились в больницу, в первый же день, как почувствовали признаки коронавируса. Но и их медики не спасли.

Еще одну женщину – 57 лет – поступила в больницу Волгограда №7 с подозрением на хирургическую патологию, а уже там при обследовании выявили ковид и двухстороннюю пневмонию. Ее тоже не спасли.