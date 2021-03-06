За год волгоградцам насчитали штрафов ПДД почти на 1,5 миллиарда рублей

Число камер на дорогах будут постоянно увеличивать. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние годы в целях борьбы с нарушителями на дорогах в Волгоградской области активно используют системы фотовидеофиксации. Надо признаться, сильно они ситуацию на изменили и число аварий сократилось не существенно, зато хорошо наполняют бюджет. Так, по итогам 2020 года на волгоградских дорогах камеры зафиксировали 2,4 миллиона нарушений ПДД. По этим нарушениям наложено штрафов на сумму 1 миллиард 466 миллионов рублей. Взыскано в бюджет – 877,3 миллиона рублей. Такие данные опубликованы на сайте регионального комитете транспорта и дорожного хозяйства в докладе за 2020 год по итогам реализации программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области».

Впрочем, и потрачено на дороги немало. Так, в 2020-м году (помимо ремонта и строительства дорог) было установлено 6 пунктов автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств, обустроено современными техническими средствами 45 пешеходных переходов, установлено 2,38 километра барьерного ограждения и 9,44 километра искусственного освещения вдоль региональных дорог. Ну, и поставили еще 20 видеокамер на волгоградских магистралях.