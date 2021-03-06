В январе в Волгоградской области смертность жителей выросла на треть

От коронавируса в регионе за первый месяц года умерло 103 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2021 году смертность в Волгоградской области выросла на треть, если точнее – на 30,8%. Если в январе 2020-го года было зафиксировано всего 2934 смертей, то в январе 2021-го скончались уже 3838 волгоградцев. Такие неутешительные данные опубликовал Росстат.

Конечно же, не последнюю роль в этом сыграл коронавирус. Только в январе 2021-го от ковида в Волгоградской области умерло 103 человека. Это те, у кого официально подтвержден был диагноз COVID-19 и смерть от коронавируса. Еще у 165-ти волгоградцев ковид не стал основной причиной смерти, но, согласно заключениям судмедэкспертов, именно он оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Но, если увеличение смертности можно «списать» на коронавирус, то спад рождаемости в Волгоградской области – это скорее следствие снижения уровня жизни населения. Так, по данным Росстата, с которыми ознакомилась «КП-Волгоград», рождаемость в нашем регионе с начала 2021 года упала на 13%. Для сравнения, в январе 2020-го в области появилось на свет 1963 ребенка, а в январе 2021-го всего 1452.

Зато волгоградцы стали чаще заключать браки и меньше разводиться. Число заключенных браков в январе 2021-го увеличилось на 15%, а разводов стало меньше на 13%.