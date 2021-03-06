В Волгограде женщина-водитель чуть не убила в ДТП свою 5-летнюю дочь

На удивление, в сводке волгоградской полиции за 5 марта числится всего две аварии с пострадавшими. И, к счастью, обошлось без смертельных исходов. Таким образом, этот день можно считать почти безаварийным. Если бы не ДТП в Советском районе Волгограда, где по вине 29-летней женщины в больнице оказалась 5-летняя девочка.

- Волгоградка ехала на «ВАЗ - 2114» по улице Шумского со стороны улицы Полухина. И напротив дома №12 ее машину вдруг резко занесло, водитель не справилась с управлением, и легковушка влетела в световую опору. В больницу с травмами головы увезли и саму виновницу аварии и 5-летнюю девочку. Обошлось все благополучно, благодаря тому, что ребенок находился на заднем сидении в детском удерживающем устройстве, - отмечают в ГУ МВД по региону.

Утром 5 марта в больнице после ДТП оказалась и 70-летняя пенсионерка. Ее сбила машина прямо во дворе ее дома. Произошло это в Ворошиловском районе примерно в 07.20.

- 61-летний водитель «Лифан» выезжал с парковки и сдавал задним ходом во дворе дома № 24 по улице Кузнецкая. И не заметил пожилую женщину, которая оказалась на пути иномарки. В результате ДТП пенсионерка получила травму головы и ушибы. Ее госпитализировали, - уточняют в региональном Главке.