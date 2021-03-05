В Волжском установят копию Эйфелевой башни, высотой с 10-этажный дом

Волжская копия башни будет высотой 32 метра. Фото: Павел КЛОКОВ

Скоро волгоградцам не надо будет лететь за тысячи километров, чтобы посмотреть на Эйфелевую башню и прогуляться по парижским улочкам. Все это появится в городе Волжском Волгоградской области. Власти уже приступили к созданию своего Французского бульвара. Небольшой «парижский уголок» появится на бульваре Профсоюзов.

-. Все магазины, офисы, рестораны, которые сейчас расположены на бульваре, будут оформлены в стиле европейского города, с традиционными для него разноцветными фасадами. Появятся также кафе с летними террасами, пекарня, маленькие магазинчики, а на улице будет играть живая музыка. Протяженность Французского бульвара составит 100 метров. Прогулочную зону оформят десятки разноцветных зонтиков, а главным арт-объектом бульвара станет 32-метровая, высотой с 10-этажэный дом, копия Эйфелевой башни, - рассказывают в мэрии Волжского.

К оформлению фасадов на бульваре приступят уже в апреле. А завершить работы планируют ко Дню города Волжского.