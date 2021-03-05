На видео попало хранилище радиоактивных отходов под Волгоградом

Знатоки уверяют, что ничего опасного в этом хранилище нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский видеоблогер Александр Блинков, он же автор проекта «Волгоградсверху» снял очередной видеоролик-«страшилку». На этот раз на камеру его квадрокоптера попали не очередные руины какого-нибудь волгоградского завода, а хранилище радиоактивных отходов. Да, мало, кто знает, что такая «свалка» существует в Волгоградской области. И всего в 20-ти километрах от областного центра – между поселком Кузьмичи и хутором Грачи.

«Здесь уже более 60 лет утилизируют радиоактивные отходы. Раньше это был специализированный комбинат «Радон». Сейчас - структурное подразделение ФГУП «ФЭО» – Федерального Экологического оператора. Заверяют, что предприятие работает в штатном режиме и никакой опасности для жителей не представляет. Смущает только то, что рядом поля, на которых выращивают овощи, и оросительный канал», - подписал под своим видеороликом Блинков.

Впрочем, комментаторы тут же развеяли опасения блогера.

«Больше страха на людей нагоняется из-за радиофобии. Там вообще ничего существенного нет сейчас, от слова «вообще». Если у кого-то есть желание и возможности, можно провести специализированные замеры», - написал в комментарии инженер-физик, уточнив, что его специализация как раз «Радиационная безопасность человека и окружающей среды».

«И там не отходы с атомных станций, а отходы промышленности или, к примеру, с отслужившей своё время медицинской техники», - добавляют знатоки.