Волгоградский студент разработал рой дронов для поиска людей в лесу

Фото с сайта ВолГУ.

Илье Даниленко из Волгограда всего 18 лет, и он первокурсник ВолГУ, но на его счету уже ряд научных достижений. Он прошел обучение в образовательном центре «Сириус», а потом вернулся туда в качестве наставника и вместе со своей командой «маленьких гениев» ребята разработали уникальные дроны для поиска людей.

Идея создать дрона, способного летать под кронами деревьев, избегая препятствий, родилась у Ильи еще в 2019 году. Тогда он и приступил к разработке. А сегодня этот дрон (точнее рой дронов) вошел в список достижений научно-технологической программы «Большие вызовы» в центре «Сириус». Это полностью автоматические устройства, которые делают аэрофотосъемку леса, так необходимой поисковикам.

- Мы сделали рой дронов. Система такая: у оператора есть специальное приложение на компьютере, он на карте выбирает поисковую зону, затем туда отправляют коптеры, они распределяют зону поиска на квадраты и отправляются анализировать местность (ведут и фотосъемку и видеотрансляцию). Если какой-то один из коптеров вдруг разрядится или упадет, остальные сами перестроят свой маршрут так, чтобы охватить всю территорию поиска, - рассказывает Илья Даниленко.

Кстати, Илья не только учится в университете, но еще и работает программистом в компании «Геоскан».