Суд разрешил приставам сносить Тракторный рынок в Волгограде

Торговцы рынка пока проигрывают суды. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Арбитражном суде Волгоградской области рассмотрели заявление владельца торговых павильонов на Тракторном рынке Волгограда - ООО «Региональный торговый комплекс» - с просьбой применить к ним обеспечительные меры. То есть, проще говоря, торговцы просили не дать приставам снести их павильоны до того, пока не будет разрешен судебный спор между обществом и администрацией Тракторозаводского района. Но суд отказал «РТК». Соответствующее решение было вынесено 3 марта 2021 года. А значит, павильоны начнут сносить уже в ближайшие дни.

Напомним, речь идет о шести павильонах на Тракторном рынке. Чиновники признали их самовольными строениями и постановили снести. На месте рынка, говорят, сделают сквер и благоустроенную территорию. Торговцам обещали взамен места в современном торговом комплексе, который планируют построить рядом. Но пока обещания отличаются от реальности. А в реальности, чиновники уже передали дело приставам, которые должны снести павильоны в принудительном порядке, если это не сделают сами владельцы.