«Ушла в банк и не вернулась»: в Волгограде разыскивают молодую мать двоих детей

Фото с личной странички в соцсети Елены Левентуевой.

«Помогите! Пропал человек – молодая мать двоих деток!», - тревожное сообщение появилось в соцсетях 5 марта 2021 года. Разыскивают Елену Левентуеву. Родные сбились с ног, уже сутки они ждут волгоградку домой. Но ее и след простыл.

«Утром 4 марта Елена ушла в банк и не вернулась. Помогите в розыске! Молодая мама в декрете. Ее ждут дома! Люди, помогите! Будем рады любой весточке» - гласит крик о помощи, который разместили в соцсетях родные волгоградки.

Известно о «потеряшке» немного: женщине 37 лет, славянской внешности, волосы темно-каштановые, глава карие. Проживает семья в Советском районе Волгограда. В день пропажи она была одета в темно-синий пуховик, на голове – белая вязанная шапка, на ногах – высокие черные сапоги. При себе у женщины была небольшая черная сумка.

"Если вам что-либо известно о пропавшей женщине, или вы знаете ее местонахождение, просьба сообщить по телефону - 89033747840.