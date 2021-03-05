Сразу в четырех волгоградских поселках ввели карантин по бешенству

Чаще всего переносчиками бешенства бывают дикие животные, в том числе и лисы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Наряду с коронавирусом по Волгоградской области продолжает «гулять» еще одна опасная зараза – бешенство. То тут, то там в регионе вспыхивают новые очаги. Вот, и сейчас на карантин по бешенству закрыли сразу три населенных пункта Волгоградской области. Зараженных животных обнаружили в четырех районах - Камышинском, Фроловском, Среднеахтубинском и Старополтавском. Соответствующие документы о введении карантина разместили на сайте администрации Волгоградской области.

В документах сказано, что животных, зараженных бешенством, обнаружили в хуторе Большой Лычак Фроловского района, в Верхнедобринском сельском поселении Камышинского района, в селе Беляевка Старополтавского района и поселке Средняя Ахтуба.

Карантин будет действовать в этих населенных пунктах в течение двух месяцев. На протяжении этого периода с этих территорий нельзя вывозить животных и животноводческую продукцию.

Отметим, что бешенство обнаружили в хуторах Кумылженского и Алексеевского районов. Сегодня там карантин сняли.