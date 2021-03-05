В день футбола электрички будут останавливаться на Мамаевом кургане

Электрички доставят болельщиков на футбол и развезут по его окончанию по домам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже завтра, 6 марта, в Волгоград после зимнего перерыва вернется большой футбол. На «Волгоград Арене» сине-голубые в рамках 21 тура Тинькофф РПЛ будут принимать подмосковные «Химки». И хотя на улице еще стоит прохладная погода, на стадион придут тысячи волгоградских болельщиков, чтобы поддержать «Ротор» в этой непростой для команды игре. А, чтобы все фанаты смогли беспрепятственно попасть на футбол, в компании Привжд приняли решение о внесении изменений в расписание городских электричек. Так, 6 марта они будут делать остановку на станции «Мамаев курган».

В частности, на Мамаевом кургане будут останавливаться следующие электрички:

- № 6708/6707 Шпалопропитка - Аэропорт

Отправляется со станции Шпалопропитка в 14.08, на Мамаев курган прибывает в 15.07, на конечную – в 15.36;

- № 6317 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка

Со станции Тракторная Пассажирская отправляется в 18.59, на Мамаев курган прибывает в 19.16, на станцию Шпалопропитка – в 20.21.

При этом в Привжд напоминают о том, что маски и перчатки в общественном транспорте никто не отменял. В случае необходимости их можно купить на железнодорожных вокзалах, а также в электричках.

Напомним, матч «Ротор»-Химки» начнется в 16.30.