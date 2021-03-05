Самые молодые волгоградки живут в Палласовском районе

В преддверии 8 марта Волгоградстат опубликовал любопытную статистику о представительницах прекрасной половины человечества: в области проживает 1,3 миллиона волгоградок, или 54% от всего населения. Помимо того, что женщин больше – они и живут дольше. В нашей области насчитывается 11 тысяч долгожительниц, которым за 90 лет. А 224 волгоградки разменяли вторую сотню лет! Самыми молодыми признали жительниц Палласовского района.

Актуальными остаются слова популярной песни «Стоят девчонки», где на «10 девчонок» по статистике приходится «9 ребят». Так и у нас: на 1000 женщин – 864 мужчины. Но после 40 лет отмечается перевес: волгоградцев становится больше (в среднем на 43). А после волгоградок становится больше аж втрое.

- Большая часть женщин (1 миллион 44 тысячи или 78%) – городские жительницы. 49% от общего числа женщин находились в трудоспособном возрасте, - прокомментировали «КП-Волгоград» в ведомстве.