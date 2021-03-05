В Волгограде супруги-бизнесмены скрыли от государства 23 миллиона рублей налогов

В Волгограде на скамью подсудимых отправили супружескую чету – 50-летнего директора коммерческой организации и его 45-летнюю супругу. Эта семья, как показала прокурорская проверка, проводила махинации с налогами. В итоге, бюджет государства недополучил более 23 миллионов рублей.

- Как установили следователи, супруги занимались торговлей автомобильными шинами, при этом в течение двух лет – с 2016-го по 2018-й - они вносили в декларации заведомо ложные сведения о покупке продукции у подконтрольной фирмы. Таким способом не перечислили в бюджет налог на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме более 23 миллионов рублей, - уточняют в волгоградской областной прокуратуре.

Расследованием уголовного дела занималось СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области.

- Свою вину супруги не признали. Но, проверив материалы, собранные следователями, прокуратура посчитала их достаточными для вынесения обвинительного заключения. Уголовное дело передали в Волжский горсуд. Грозит обвиняемым лишение свободы на срок до 6 лет, -добавляют в ведомстве.