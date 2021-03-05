Сильные снег и дождь, ураган, гололед: какая погода будет в Волгограде в субботу

В субботу ожидаются сильные осадки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В первые весенние выходные в Волгоградской области погода не порадует. Хоть температура воздуха становится выше. Но в целом метеоусловия сложные. 6 марта на территории региона будет облачно с прояснениями. Пойдут снег и дождь в Волгограде и по области, утром в субботу прогнозируются сильные осадки. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, отложения мокрого снега на проводах и деревьях, метель. Автомобилистам придется быть осторожными на дорогах, образуется гололед. Неприятных ощущений добавит продолжающийся ураганный ветер. Завтра он будет дуть с запада с порывами 13-18 м/с.

В северных районах Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха будет 2-7 градусов мороза, в южных районах – от -1 до +4. Завтра днем по северу региона столбики термометров будут показывать от 0 до -5, по югу – 1-6 градусов тепла.

В Волгограде в ночь с пятницы на субботу от 0 до +2, завтра днем – 4-6 со знаком «плюс».