Прапорщика из Камышина признали самой грациозной в ВДВ

Фото с сайта Минобороны РФ.

В Москве прошел финал конкурса красоты среди представительниц одного из самых элитных войск России - военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ–2021». Среди 12-ти красавиц, которые дошли до финала, оказалась и волгоградка, точнее жительница Камышина Волгоградской области Арина Будыкина. Она служит в Камышинском десантно-штурмовом соединении. И хотя победительницей она не стала, но получила не менее престижный титул на конкурсе – «Мисс Грация». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в министерстве обороны России.

Надо сказать, что этот конкурс красоты не похож на другие. Здесь представительниц прекрасного пола оценивали не только по внешним данным, девушки прошли еще и ряд испытаний, в которых продемонстрировали и свое эстетическое мастерство, и эрудицию. Они состязались и в стрельбе из пистолета Макарова и в неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

Корону и титул «Краса ВДВ-2021» в этом году получила военнослужащая гвардейского соединения специального назначения ВДВ гвардии младший сержант Юлия Меркина.